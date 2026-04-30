Интервалы движения в метро Харькова изменились с 1 мая: новый график

С 1 мая интервалы движения поездов по всем линиям метрополитена в будние дни будут составлять 10 минут, сообщает пресс-служба Харьковской подземки.

«Ознакомиться с обновленными графиками движения поездов можно будет с 1 мая на официальном сайте предприятия.», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, интервалы в Харьковском метрополитене изменились 16 марта – из-за нестабильной ситуации в энергосистеме. После обращений и просьб харьковчан, интервалы в час пик оставили по 10 минут.