Два маршрута трамваев приостановили в Харькове: что произошло
Движение трамваев №6 и №8 на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей на Салтовском шоссе и в Салтовском переулке временно приостановили, сообщает Харьковский горсовет.
Это связано с тем, что вагон трамвая сошел с рельсов, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Пока трамваи курсируют по следующим маршрутам:
№6 следует к разворотному кругу «Журавловский гидропарк»;
№8 – через ул. Академика Павлова, ул. Непокоренных, пр. Тракторостроителей и Салтовское шоссе к разворотному кругу «602 микрорайон».
Также, пока не будут ходить трамваи, по Салтовскому шоссе курсирует временный автобус от ст. м. «Защитников Украины» в 602-й микрорайон.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 13:04;