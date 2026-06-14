Два маршрута трамваев приостановили в Харькове: что произошло

Движение трамваев №6 и №8 на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей на Салтовском шоссе и в Салтовском переулке временно приостановили, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с тем, что вагон трамвая сошел с рельсов, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Пока трамваи курсируют по следующим маршрутам:

№6 следует к разворотному кругу «Журавловский гидропарк»;

№8 – через ул. Академика Павлова, ул. Непокоренных, пр. Тракторостроителей и Салтовское шоссе к разворотному кругу «602 микрорайон».

Также, пока не будут ходить трамваи, по Салтовскому шоссе курсирует временный автобус от ст. м. «Защитников Украины» в 602-й микрорайон.