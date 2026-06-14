Live

Два маршрути трамваїв призупинили у Харкові: що сталося

Суспільство 13:04   14.06.2026
Оксана Якушко
Два маршрути трамваїв призупинили у Харкові: що сталося

Рух трамваїв №6 та №8 на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників на Салтівському шосе та у Салтівському провулку тимчасово призупинили, повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з тим, що трамвай зійшов з рейок, пояснили в Департаменті будівництва і шляхового господарства.

Наразі трамваї курсують за такими маршрутами:

№6 прямує до розворотного кола «Журавлівський гідропарк»;

№8 – через вул. Академіка Павлова, вул. Нескорених, пр. Тракторобудівників та Салтівське шосе до розворотного кола «602 мікрорайон».

Також, поки не ходитимуть трамваї, на Салтівському шосе курсує тимчасовий автобус від ст. м. «Захисників України» до 602-го мікрорайону.

Читайте також: Новини Харкова – головне 14 червня: велосипедист підірвався на міні

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новини Харкова – головне 14 червня: велосипедист підірвався на міні
Новини Харкова – головне 14 червня: велосипедист підірвався на міні
14.06.2026, 13:15
Юний боксер з Харківщини став кращим в Україні
Юний боксер з Харківщини став кращим в Україні
14.06.2026, 12:33
Сьогодні 14 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 червня 2026: яке свято та день в історії
14.06.2026, 06:00
Ще один максимум з НМТ: учениця з Богодухова склала англійську на 200
Ще один максимум з НМТ: учениця з Богодухова склала англійську на 200
13.06.2026, 21:16
Два маршрути трамваїв призупинили у Харкові: що сталося
Два маршрути трамваїв призупинили у Харкові: що сталося
14.06.2026, 13:04
Пожежа спалахнула у житловому будинку після атаки росіян на Харківщині (фото)
Пожежа спалахнула у житловому будинку після атаки росіян на Харківщині (фото)
14.06.2026, 09:15

Новини за темою:

11.06.2026
Трамваї та тролейбуси в Харкові 12 червня підуть не маршрутом – мерія
11.06.2026
Трамвай із символікою бригади “Спартан” тепер курсує в Харкові (фото)
02.06.2026
3 червня не ходитимуть трамваї і тролейбуси в деяких районах Харкова
25.05.2026
Сьогодні трамвай №30 змінює маршрут – як їхатиме
22.05.2026
Трамваї й тролейбуси змінять маршрут 23 травня в деяких районах Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Два маршрути трамваїв призупинили у Харкові: що сталося», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 13:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв №6 та №8 на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників на Салтівському шосе та у Салтівському провулку тимчасово призупинили.".