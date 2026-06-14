Два маршрути трамваїв призупинили у Харкові: що сталося
Рух трамваїв №6 та №8 на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників на Салтівському шосе та у Салтівському провулку тимчасово призупинили, повідомляє Харківська міськрада.
Це пов’язано з тим, що трамвай зійшов з рейок, пояснили в Департаменті будівництва і шляхового господарства.
Наразі трамваї курсують за такими маршрутами:
№6 прямує до розворотного кола «Журавлівський гідропарк»;
№8 – через вул. Академіка Павлова, вул. Нескорених, пр. Тракторобудівників та Салтівське шосе до розворотного кола «602 мікрорайон».
Також, поки не ходитимуть трамваї, на Салтівському шосе курсує тимчасовий автобус від ст. м. «Захисників України» до 602-го мікрорайону.
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- Категорії: Суспільство, Транспорт, Харків; Теги: трамвай, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 13:04;