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Комунальники ліквідовують наслідки удару РФ по Новобаварському району

Суспільство 11:51   29.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Комунальники ліквідовують наслідки удару РФ по Новобаварському району Фото: ХМР

У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники все ще ліквідовують наслідки російського удару по Харкову.

Йдеться про “приліт”, БпЛА який зафіксували напередодні, 28 липня, у Новобаварському районі Харкова.

Наслідки удару по Харкову 29 липня
Фото: ХМР

“Працівники комунальних підприємств продовжують усувати наслідки вчорашньої ворожої атаки в Новобаварському районі. Зокрема, вони закривають вибиті контури”, – уточнили у міськраді.

Наслідки удару по Харкову 29 липня
Фото: ХМР

Нагадаємо, увечері 28 липня по Харкову вдарив російський безпілотник. Мер Ігор Терехов заявив про «приліт» у житловий будинок у Новобаварському районі. У восьми людей – гостра реакція на стрес. Дах будинку горів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 11:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники все ще ліквідовують наслідки російського удару по Харкову.".