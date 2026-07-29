Комунальники ліквідовують наслідки удару РФ по Новобаварському району

У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники все ще ліквідовують наслідки російського удару по Харкову.

Йдеться про “приліт”, БпЛА який зафіксували напередодні, 28 липня, у Новобаварському районі Харкова.

“Працівники комунальних підприємств продовжують усувати наслідки вчорашньої ворожої атаки в Новобаварському районі. Зокрема, вони закривають вибиті контури”, – уточнили у міськраді.

Нагадаємо, увечері 28 липня по Харкову вдарив російський безпілотник. Мер Ігор Терехов заявив про «приліт» у житловий будинок у Новобаварському районі. У восьми людей – гостра реакція на стрес. Дах будинку горів.