Наближена до Трампа американська журналістка Лора Лумер приїхала до Харкова

Американська журналістка Лора Лумер побувала в Харкові та взяла інтерв’ю у командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. Про це вона повідомила у соцмережі Х.

Вона зазначила: їхати в прифронтове місто, розташоване за 30 кілометрів від РФ, яке до того ж постійно обстрілюється різним озброєнням, було небезпечно. Але, акцентувала вона, все це було заради того, щоб розповісти світові правду про українську армію та війну.

“Я все одно поїхала туди, щоб поговорити із засновником «Азова» і запитати його те, що хоче знати кожен платник податків в Америці: чи неправда, що батальйон «Азов» та українська армія повні неонацистів, які розмахують свастикою? Чи фінансують наші податкові долари армію нацистів для боротьби з росіянами? Я запитала самого генерала та засновника «Азова»”, – написала вона.

Білецький також провів журналістці екскурсію по місту і показав, де в Харкові були перші бої з росіянами.

“І показав вулицю Римарську, де українці вперше воювали проти росіян у 2014 році. Він відповів на всі мої питання і докладно розповів мені про історію батальйону “Азов” та Третього армійського корпусу. Ми також говорили про майбутнє сучасної війни і про те, як боротьба України стосується США”, – додала Лумер.

Зазначимо, Лору Лумер вважають наближеною до президента США Дональда Трампа американською журналісткою.