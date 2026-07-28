Удар FPV по авто у Харкові: на місці працюють комунальники

У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники вже ліквідують наслідки вчорашньої атаки FPV-дрона в Київському районі.

“Співробітники КП “Шляхрембуд” усувають наслідки ворожої атаки дроном у Київському районі, яка сталася ввечері напередодні. Безпілотник потрапив до автомобіля, тому комунальники очищають дорогу від уламків”, – уточнили у міськраді.

Нагадаємо, 27 липня близько 21:00 ворожий дрон атакував авто у Київському районі. Пізніше стало відомо про двох постраждалих. Зазначимо, останніми днями випадки удару російських FPV по автомобілях у Харкові почастішали. 26 липня вранці дрон атакував вантажівку хлібокомбінату, поранення отримав водій.