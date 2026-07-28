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Удар FPV по авто у Харкові: на місці працюють комунальники

Події 10:43   28.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удар FPV по авто у Харкові: на місці працюють комунальники Фото: ХМР

У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники вже ліквідують наслідки вчорашньої атаки FPV-дрона в Київському районі.

Наслідки удару по Харкову 28 липня
Фото: ХМР

“Співробітники КП “Шляхрембуд” усувають наслідки ворожої атаки дроном у Київському районі, яка сталася ввечері напередодні. Безпілотник потрапив до автомобіля, тому комунальники очищають дорогу від уламків”, – уточнили у міськраді.

Наслідки удару по Харкову 28 липня
Фото: ХМР

Нагадаємо, 27 липня близько 21:00 ворожий дрон атакував авто у Київському районі. Пізніше стало відомо про двох постраждалих. Зазначимо, останніми днями випадки удару російських FPV по автомобілях у Харкові почастішали. 26 липня вранці дрон атакував вантажівку хлібокомбінату, поранення отримав водій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 10:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники вже ліквідують наслідки вчорашньої атаки FPV-дрона в Київському районі.".