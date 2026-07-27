Ландшафтну композицію на 23 Серпня майже завершили (фото)

У пресслужбі мерії показали, яку композицію створили комунальники на перехресті вулиць 23 Серпня та Отакара Яроша.

У мерії наголосили, що всі квіти практично висадили і проєкт буде завершений.

“Сьогодні фахівці висадили там тагетиси та бегонію. Водночас вони перевірили, як прижилися багаторічні кущі та квіти, які були висаджені раніше“, – додали в мерії.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що понад 40 тисяч квітів висадили у Холодногірському районі. Так, на різних локаціях вже висадили 42 тисячі однорічних рослин. Також працівники комунальних підприємств прибирають сміття, косять газони та доглядають за клумбами, додали у пресслужбі мерії.