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Ландшафтну композицію на 23 Серпня майже завершили (фото)

Суспільство 11:45   27.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ландшафтну композицію на 23 Серпня майже завершили (фото) Фото: ХМР

У пресслужбі мерії показали, яку композицію створили комунальники на перехресті вулиць 23 Серпня та Отакара Яроша.

У мерії наголосили, що всі квіти практично висадили і проєкт буде завершений.

У Харкові висаджують квіти
Фото: ХМР
У Харкові висаджують квіти
Фото: ХМР

“Сьогодні фахівці висадили там тагетиси та бегонію. Водночас вони перевірили, як прижилися багаторічні кущі та квіти, які були висаджені раніше“, – додали в мерії.

У Харкові висаджують квіти
Фото: ХМР

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що понад 40 тисяч квітів висадили у Холодногірському районі. Так, на різних локаціях вже висадили 42 тисячі однорічних рослин. Також працівники комунальних підприємств прибирають сміття, косять газони та доглядають за клумбами, додали у пресслужбі мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії показали, яку композицію створили комунальники на перехресті вулиць 23 Серпня та Отакара Яроша.".