Новини Харкова — головне 24 липня: як минула ніч

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07:15

Тривога на Харківщині безперервно тривала всю ніч

Тривогу у Харкові та області дали о 00:09. Тоді з півночі у бік міста почали летіти БпЛА. Незабаром кількість ударних безпілотників збільшилася щонайменше до пʼяти, писали моніторингові ТГ-канали. Усі вони взяли курс на північ Харкова.

Незабаром монітори написали про збиття БпЛА у передмісті. Після 03:00 на регіон полетіли КАБи – також із півночі. До самого ранку в регіоні продовжували кружляти безпілотники, деякі навіть просочився до міста. Проте інформації про “прильоти” не було. Відбій дали о 06:03, а вже о 07:08 тривогу відновили – знову через загрозу БпЛА.