Live

Новини Харкова — головне 24 липня: як минула ніч

Події 07:15   24.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 24 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Тривога на Харківщині безперервно тривала всю ніч

Тривогу у Харкові та області дали о 00:09. Тоді з півночі у бік міста почали летіти БпЛА. Незабаром кількість ударних безпілотників збільшилася щонайменше до пʼяти, писали моніторингові ТГ-канали. Усі вони взяли курс на північ Харкова.

Незабаром монітори написали про збиття БпЛА у передмісті. Після 03:00 на регіон полетіли КАБи – також із півночі. До самого ранку в регіоні продовжували кружляти безпілотники, деякі навіть просочився до міста. Проте інформації про “прильоти” не було. Відбій дали о 06:03, а вже о 07:08 тривогу відновили – знову через загрозу БпЛА.

Читайте також: Сьогодні 24 липня 2026: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Ще одна доба на Куп’янщині минула без боїв – Генштаб
Ще одна доба на Куп’янщині минула без боїв – Генштаб
24.07.2026, 08:12
Сьогодні 24 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 липня 2026: яке свято та день в історії
24.07.2026, 06:00
Поранені троє військових: версія конфлікту зі стріляниною у Харкові від ОТЦК
Поранені троє військових: версія конфлікту зі стріляниною у Харкові від ОТЦК
23.07.2026, 21:39
Новини Харкова — головне 24 липня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 24 липня: як минула ніч
24.07.2026, 07:15
Спроби прориву на Харківщині, жертви удару по “Новій пошті”: підсумки 23 липня
Спроби прориву на Харківщині, жертви удару по “Новій пошті”: підсумки 23 липня
23.07.2026, 23:00
Ще не спека, можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 24 липня
Ще не спека, можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 24 липня
23.07.2026, 19:31

Новини за темою:

24.07.2026
Ще одна доба на Куп’янщині минула без боїв – Генштаб
24.07.2026
Частина електричок на Харківщині затримується – розклад
23.07.2026
Спроби прориву на Харківщині, жертви удару по “Новій пошті”: підсумки 23 липня
23.07.2026
На Харківщині стали менше хворіти на грип і ГРВІ, але зросли кишкові інфекції
23.07.2026
Ворог намагається прориватися на нових ділянках Харківщини – ДПСУ (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 24 липня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".