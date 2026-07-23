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Конфлікт з ТЦК у Харкові: чоловік поранив військового й отримав кулю в ногу

Події 18:44   23.07.2026
Олена Нагорна
Конфлікт з ТЦК у Харкові: чоловік поранив військового й отримав кулю в ногу

У Слобідському районі Харкова вранці 23 липня група оповіщення перевірила документи чоловіка, і виявилось, що той у розшуку за погрози правоохоронцям. При спробі затримання цивільний поранив ножем співробітника ТЦК, і поліцейський у відповідь застосував табельну вогнепальну зброю.

Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що чоловік у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з погрозою застосування насильства відносно до поліцейського, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Йдеться про події 21 липня поблизу автовокзалу на проспекті Аерокосмічному. Тоді поліцейські разом із військовослужбовцями ТЦК зупинили чоловіка для перевірки документів. У відповідь той дістав ніж, почав поводитися агресивно, погрожував присутнім та поліцейському, після чого втік.

Вранці 23 липня правоохоронці виявили розшукуваного у Слобідському районі. Під час спроби затримання чоловік знову чинив опір: він дістав ніж, поранив військовослужбовця ТЦК, а також намагався вдарити ножем працівника поліції.

“З метою припинення протиправних дій та відвернення безпосередньої загрози життю і здоров’ю людей поліцейський, відповідно до вимог закону України «Про Національну поліцію», застосував табельну вогнепальну зброю, поранивши нападника в ногу. Усім потерпілим надано необхідну медичну допомогу”. – йдеться і публікації.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 350 ККУ(погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок). Слідчі дії тривають.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, до суду передано обвинувальний акт щодо колишнього слідчого поліції, який обіцяв допомогти знайомому ухилитися від мобілізації. У ході обшуку у нього виявили незаконні боєприпаси.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 18:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "При спробі затримання цивільний поранив ножем співробітника ТЦК, і поліцейський у відповідь застосував табельну вогнепальну зброю.".