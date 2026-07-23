Випивали і стався вибух: в Златополі загинули троє чоловіків, НПУ розібралася

Через необережне поводження з боєприпасом у місті Златопіль на Харківщині загинули троє чоловіків.

НП сталася ввечері 22 липня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Троє чоловіків перебували біля автомобіля та вживали алкогольні напої. За словами очевидців, один із чоловіків передав свою кофту іншому. Під час огляду кишені той виявив гранату. Унаслідок необережного поводження з боєприпасом було висмикнуто запобіжну чеку, після чого стався вибух», – попередньо з’ясували правоохоронці.

Від отриманих травм троє чоловіків — двоє 2003 року народження та один 1999 року народження — загинули на місці. Слідчі внесли дані про подію до ЄРДР за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 12 червня поблизу селища Золочів під час проведення сільськогосподарських робіт у полі постраждав 55-річний механізатор. Чоловік отримав поранення обличчя, тулубу, а також верхніх та нижніх кінцівок. Його шпиталізували, повідомляли в ГУ ДСНС в Харківській області.