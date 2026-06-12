Тракторист підірвався під час роботи в полі на Харківщині

Сьогодні, 12 травня, на вибуховому пристрої підірвався 55-річний чоловік.

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що поблизу селища Золочів під час проведення сільськогосподарських робіт у полі постраждав 55-річний механізатор. Чоловік отримав поранення обличчя, тулубу, а також верхніх та нижніх кінцівок. Його шпиталізували.

Рятувальники вкотре закликають жителів регіону бути максимально обережними. Кажуть: деокуповані території та зони поблизу лінії фронту залишаються вкрай небезпечними – ворог залишив по собі безліч прихованих пасток.

Нагадаємо, двоє мотоциклістів і велосипедист підірвалися на вибухівці на Харківщині 9 червня. Мотоцикл наїхав на невідомий предмет поблизу села Лютівка. Начальник СВА Віктор Коваленко відзначив: у водія осколкові поранення, перелами та часткова ампутація стопи; у пасажирки – поранення обличчя та ноги. Ще один постраждалий – у Ківшарівці. Чоловік, наїхавши велосипедом на вибухівку, отримав незначні поранення, обійшлося без госпіталізації, інформувала ДСНС.