Тракторист підірвався під час роботи в полі на Харківщині
Сьогодні, 12 травня, на вибуховому пристрої підірвався 55-річний чоловік.
У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що поблизу селища Золочів під час проведення сільськогосподарських робіт у полі постраждав 55-річний механізатор. Чоловік отримав поранення обличчя, тулубу, а також верхніх та нижніх кінцівок. Його шпиталізували.
Рятувальники вкотре закликають жителів регіону бути максимально обережними. Кажуть: деокуповані території та зони поблизу лінії фронту залишаються вкрай небезпечними – ворог залишив по собі безліч прихованих пасток.
Нагадаємо, двоє мотоциклістів і велосипедист підірвалися на вибухівці на Харківщині 9 червня. Мотоцикл наїхав на невідомий предмет поблизу села Лютівка. Начальник СВА Віктор Коваленко відзначив: у водія осколкові поранення, перелами та часткова ампутація стопи; у пасажирки – поранення обличчя та ноги. Ще один постраждалий – у Ківшарівці. Чоловік, наїхавши велосипедом на вибухівку, отримав незначні поранення, обійшлося без госпіталізації, інформувала ДСНС.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, підірвався, поле, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 16:45;