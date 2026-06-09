Три людини підірвалися на Харківщині: подробиці

На Харківщині троє людей постраждали внаслідок підриву на вибухівці. Двох з них шпиталізували.

У селищі Ківшарівка Куп’янської громади чоловік 1970 року народження, рухаючись на велосипеді, наїхав на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху він отримав поранення, обійшлося без госпіталізації, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Сьогодні о 14:20 до Золочівської лікарні доставили чоловіка та жінку, які підірвалися на мінно-вибуховому пристрої поблизу села Лютівка. Постраждалі їхали на мотоциклі, повідомив МГ «Об’єктив» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

«Чоловік 26 років отримав вогнепальне осколкове поранення правої кисті, травматичну ампутацію переднього відділу правої стопи, вогнепальний перелом обох кісток правої гомілки, стан середній. Жінка 34 років має поранення обличчя зліва з пошкодженням очного яблука, травму суглоба лівої нижньої кінцівки, стан середній. Транспортний засіб знищено», – зазначив Коваленко.