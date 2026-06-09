Live

Три человека подорвались на Харьковщине: подробности

Происшествия 15:35   09.06.2026
Виктория Яковенко
Три человека подорвались на Харьковщине: подробности

На Харьковщине три человека пострадали в результате подрыва на взрывчатке. Двух из них госпитализировали.

В поселке Ковшаровка Купянской громады мужчина 1970 года рождения, двигаясь на велосипеде, наехал на взрывоопасный предмет. В результате взрыва он получил ранения, обошлось без госпитализации, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня в 14:20 в Золочевскую больницу доставили мужчину и женщину, которые подорвались на минно-взрывном устройстве вблизи села Лютовка. Пострадавшие ехали на мотоцикле, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

«Мужчина 26 лет получил огнестрельное осколочное ранение правой кисти, травматическую ампутацию переднего отдела правой стопы, огнестрельный перелом обеих костей правой голени, состояние среднее. У женщины 34 лет ранение лица слева с повреждением глазного яблока, травма сустава левой нижней конечности, состояние среднее. Транспортное средство уничтожено», — отметил Коваленко.

Читайте также: Вражеский БпЛА атаковал бригаду энергетиков на Харьковщине (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 9 июня: удар по дому, погибла беременная, траур
Новости Харькова — главное 9 июня: удар по дому, погибла беременная, траур
09.06.2026, 15:38
«Разбит Саржин яр» — Терехов о последствиях обстрела Харькова (видео)
«Разбит Саржин яр» — Терехов о последствиях обстрела Харькова (видео)
09.06.2026, 12:36
Сегодня 9 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 июня 2026: какой праздник и день в истории
09.06.2026, 06:00
Тактика ударов РФ по Харькову: что показала ночь, сообщил Терехов (видео)
Тактика ударов РФ по Харькову: что показала ночь, сообщил Терехов (видео)
09.06.2026, 13:04
Атака БпЛА на Харьков: Синегубов о состоянии пострадавших (видео с коптера)
Атака БпЛА на Харьков: Синегубов о состоянии пострадавших (видео с коптера)
09.06.2026, 12:11
Три человека подорвались на Харьковщине: подробности
Три человека подорвались на Харьковщине: подробности
09.06.2026, 15:35

Новости по теме:

08.06.2026
Пожар охватил гаражный кооператив в Харькове — комментарий ГСЧС (фото)
08.06.2026
За неделю на Харьковщине взрывотехники уничтожили больше 400 боеприпасов
08.06.2026
За сутки на Харьковщине было 24 пожара — о последствиях сообщили в ГСЧС
07.06.2026
Из огня в Харькове спасли мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться
07.06.2026
Пятерых людей спасали из огня в Харькове – детали от ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Три человека подорвались на Харьковщине: подробности», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 15:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине три человека пострадали в результате подрыва на взрывчатке. Двух из них госпитализировали.".