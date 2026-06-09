Три человека подорвались на Харьковщине: подробности

На Харьковщине три человека пострадали в результате подрыва на взрывчатке. Двух из них госпитализировали.

В поселке Ковшаровка Купянской громады мужчина 1970 года рождения, двигаясь на велосипеде, наехал на взрывоопасный предмет. В результате взрыва он получил ранения, обошлось без госпитализации, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня в 14:20 в Золочевскую больницу доставили мужчину и женщину, которые подорвались на минно-взрывном устройстве вблизи села Лютовка. Пострадавшие ехали на мотоцикле, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

«Мужчина 26 лет получил огнестрельное осколочное ранение правой кисти, травматическую ампутацию переднего отдела правой стопы, огнестрельный перелом обеих костей правой голени, состояние среднее. У женщины 34 лет ранение лица слева с повреждением глазного яблока, травма сустава левой нижней конечности, состояние среднее. Транспортное средство уничтожено», — отметил Коваленко.