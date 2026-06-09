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Вражеский БпЛА атаковал бригаду энергетиков на Харьковщине (фото)

Происшествия 14:35   09.06.2026
Виктория Яковенко
Вражеский БпЛА атаковал бригаду энергетиков на Харьковщине (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Боровской громаде российский беспилотник взорвался рядом с автомобилем «Харьковоблэнерго».

«Специалисты распределительных и высоковольтных сетей направлялись на место проведения восстановительных работ. Ударный БпЛА взорвался рядом с транспортным средством. Впечатляющие элементы пробили кузов со стороны грузового отсека. К счастью, никто из работников предприятия не пострадал», – сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

удар по энергетикам на Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Напомним, об атаке на бригаду энергетиков в Харьковской области рассказывали в Министерстве энергетики Украины в конце мая. Тогда вражеский дрон ударил по автомобилю специалистов по дороге в Богодуховском районе. В результате взрыва осколочные ранения получили два электромонтера.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 14:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Боровской громаде российский беспилотник взорвался рядом с автомобилем «Харьковоблэнерго».".