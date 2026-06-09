Вражеский БпЛА атаковал бригаду энергетиков на Харьковщине (фото)
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В Боровской громаде российский беспилотник взорвался рядом с автомобилем «Харьковоблэнерго».
«Специалисты распределительных и высоковольтных сетей направлялись на место проведения восстановительных работ. Ударный БпЛА взорвался рядом с транспортным средством. Впечатляющие элементы пробили кузов со стороны грузового отсека. К счастью, никто из работников предприятия не пострадал», – сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Напомним, об атаке на бригаду энергетиков в Харьковской области рассказывали в Министерстве энергетики Украины в конце мая. Тогда вражеский дрон ударил по автомобилю специалистов по дороге в Богодуховском районе. В результате взрыва осколочные ранения получили два электромонтера.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", атака БпЛА, харьковщина, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 14:35;