Двоих энергетиков ранили россияне на Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Об атаке на бригаду энергетиков на Харьковщине рассказали в Министерстве энергетики Украины.
Энергетики попали под удар беспилотника ВС РФ во время выполнения служебных обязанностей, акцентировали в Минэнерго.
«В результате атаки двое работников получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь», – отметили в сообщении.
В Минэнерго также добавили, что в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской областях временно остаются без электроснабжения.
Читайте также: Ночной «прилет» в Харькове: повреждена гражданская инфраструктура
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрелы РФ, харьковщина, Энергетики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Двоих энергетиков ранили россияне на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 10:40;