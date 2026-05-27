Двоих энергетиков ранили россияне на Харьковщине

Происшествия 10:40   27.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Об атаке на бригаду энергетиков на Харьковщине рассказали в Министерстве энергетики Украины.

Энергетики попали под удар беспилотника ВС РФ во время выполнения служебных обязанностей, акцентировали в Минэнерго.

«В результате атаки двое работников получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь», – отметили в сообщении.

В Минэнерго также добавили, что в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской областях временно остаются без электроснабжения.

  Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 10:40;

