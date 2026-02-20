Погибли около сотни свиней, пострадал мужчина: ГСЧС о сутках на Харьковщине
В течение минувших суток у спасателей было 44 оперативных выезда, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В частности, сотрудники ГСЧС потушили семь пожаров, которые возникли в результате российских обстрелов. Возгорания были в Лозовском, Харьковском, Чугуевской районах области, а также Слободском районе Харькова.
Так в селе Двуречный Кут в результате обстрела РФ загорелась ферма – пострадал мужчина 1967 года рождения, погибли около сотни свиней. Сельхозпредприятие горело и в селе Печенеги на Чугуевщине – бушевал пожар на площади десять квадратных метров.
«В г. Лозовая горело здание цеха на территории предприятия. В с. Малиновка Чугуевского района на территории двух гражданских предприятий горели два складских здания. В Слободском районе города Харькова горели два автомобиля», – добавили в ГСЧС.
Читайте также: Сегодня утром россияне ударили ракетой по Слободскому району
