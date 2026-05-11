«Перепил» норму в 11 раз: водитель в Харькове хотел «откупиться» за $500

Накануне, 10 мая, около 03:00 на улице Катаева патрульные остановили автомобиль Chevrolet для проверки. По данным правоохранителей, водитель был пьяным.

«Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр. Результат осмотра составил 2,24 промилле алкоголя, что превысило допустимую норму более чем в 11 раз, с результатом осмотра мужчина согласился», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Копы говорят: чтоб избежать административную ответственность водитель начал предлагать патрульным 500 долларов. Отмечается, что на предупреждение об уголовной ответственности мужчина не реагировал.

Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, на Харьковщине в апреле произошло 232 аварии. В результате ДТП семь человек погибли, 77 — получили травмы разной степени тяжести, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.