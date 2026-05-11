Харьковскому экс-нардепу Мураеву сообщили о новом подозрении – СБУ

Правоохранители заявляют: бывшему народному депутату Евгению Мураеву кроме госизмены теперь инкриминируют еще и отрицание вооруженной агрессии РФ.

«По материалам дела фигурант продолжил распространять прокремлевскую пропаганду после начала полномасштабной войны. Так, скрываясь за границей, он дал интервью, в котором называл вооруженную агрессию рф против Украины «внутренним гражданским конфликтом», — отметили в СБУ.

Также, добавляют силовики, фигурант распространял фейки о внутренней ситуации в Украине, призвал ее граждан сложить оружие перед россиянами и оправдывал временный захват части территории государства.

«Кроме этого, до запрета подконтрольного Мураеву телеканала «Наш», он массово использовал медиаресурс для распространения дезинформации об общественно-политической ситуации в Украине в пользу рф», — рассказали правоохранители.

Так что Мураеву заочно сообщили о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ранее правоохранители завершили досудебное расследование по делу харьковского экс-нардепа и владельца нацканала «НАШ» Евгения Мураева. Его обвиняют в государственной измене.