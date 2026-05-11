Live

Харьковскому экс-нардепу Мураеву сообщили о новом подозрении – СБУ

Общество 14:50   11.05.2026
Виктория Яковенко
Харьковскому экс-нардепу Мураеву сообщили о новом подозрении – СБУ Фото: СБУ

Правоохранители заявляют: бывшему народному депутату Евгению Мураеву кроме госизмены теперь инкриминируют еще и отрицание вооруженной агрессии РФ.

«По материалам дела фигурант продолжил распространять прокремлевскую пропаганду после начала полномасштабной войны. Так, скрываясь за границей, он дал интервью, в котором называл вооруженную агрессию рф против Украины «внутренним гражданским конфликтом», — отметили в СБУ.

Также, добавляют силовики, фигурант распространял фейки о внутренней ситуации в Украине, призвал ее граждан сложить оружие перед россиянами и оправдывал временный захват части территории государства.

«Кроме этого, до запрета подконтрольного Мураеву телеканала «Наш», он массово использовал медиаресурс для распространения дезинформации об общественно-политической ситуации в Украине в пользу рф», — рассказали правоохранители.

Так что Мураеву заочно сообщили о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ранее правоохранители завершили досудебное расследование по делу харьковского экс-нардепа и владельца нацканала «НАШ» Евгения Мураева. Его обвиняют в государственной измене.

Читайте также: Зеленский ввел санкции против экс-нардепа из Харькова, обвиняемого в госизмене

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне бьют по Харькову: где зафиксировали «прилет» (дополнено)
Россияне бьют по Харькову: где зафиксировали «прилет» (дополнено)
11.05.2026, 13:23
Новости Харькова — главное 11 мая: «прилет» в городе, новое подозрение Мураеву
Новости Харькова — главное 11 мая: «прилет» в городе, новое подозрение Мураеву
11.05.2026, 14:53
РФ била по Харькову даже в дни «прекращения огня» — Терехов о неделе
РФ била по Харькову даже в дни «прекращения огня» — Терехов о неделе
11.05.2026, 13:40
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
10.05.2026, 19:38
Миллионный ущерб на ремонте трассы на Харьковщине: кого подозревают
Миллионный ущерб на ремонте трассы на Харьковщине: кого подозревают
11.05.2026, 13:12
На две недели раньше: метеорологическое лето уже началось на Харьковщине
На две недели раньше: метеорологическое лето уже началось на Харьковщине
11.05.2026, 15:23

Новости по теме:

08.04.2026
Напал сзади, повалил и избил: дерзкая кража сумки в Харькове
18.03.2026
«Липовые» медсправки для уклонистов: подозревают экс-голову ВВК на Харьковщине
10.03.2026
На Харьковщине жестоко избили мужчину – полиция выяснила, что произошло
20.02.2026
Земля на Бали и миллионы на одежду: майору бригады ДШВ вручили подозрение 📹
30.01.2026
Называл Харьков «русским городом»: подозрение вручили монаху УПЦ МП


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковскому экс-нардепу Мураеву сообщили о новом подозрении – СБУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 14:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители заявляют: бывшему народному депутату Евгению Мураеву кроме госизмены теперь инкриминируют еще и отрицание вооруженной агрессии РФ.".