На две недели раньше: метеорологическое лето уже началось на Харьковщине
В Региональном центре по гидрометеорологии констатируют: метеорологическое лето на территории Харьковской области началось на 1,5-2 недели раньше средних многолетних сроков.
А именно: 5–6 мая, когда средняя суточная температура воздуха перешла через 15 градусов в сторону повышения, отметили синоптики.
«В целом агрометеорологические условия первой декады мая были благоприятны для вегетации озимой пшеницы, ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, их развитие происходило при достаточной влагообеспеченности и повышенных температурах воздуха со второй половины декады. Развитие теплолюбивых культур, из-за медленного накопления эффективного тепла, низкие для этих культур ночные температуры воздуха и почвы в начале декады несколько сдерживался», — рассказали в гидрометцентре.
Как сообщала ранее МГ «Объектив», 7 мая в Харькове зафиксировали температурный рекорд — было 31,1 градуса тепла. Такого не было за все время наблюдений. Самым теплым этот день мая выдался в далеком 1967 — тогда было +29,7.
Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 15:23;