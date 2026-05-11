Live

На две недели раньше: метеорологическое лето уже началось на Харьковщине

Общество 15:23   11.05.2026
Виктория Яковенко
На две недели раньше: метеорологическое лето уже началось на Харьковщине

В Региональном центре по гидрометеорологии констатируют: метеорологическое лето на территории Харьковской области началось на 1,5-2 недели раньше средних многолетних сроков.

А именно: 5–6 мая, когда средняя суточная температура воздуха перешла через 15 градусов в сторону повышения, отметили синоптики.

«В целом агрометеорологические условия первой декады мая были благоприятны для вегетации озимой пшеницы, ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, их развитие происходило при достаточной влагообеспеченности и повышенных температурах воздуха со второй половины декады. Развитие теплолюбивых культур, из-за медленного накопления эффективного тепла, низкие для этих культур ночные температуры воздуха и почвы в начале декады несколько сдерживался», — рассказали в гидрометцентре.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 7 мая в Харькове зафиксировали температурный рекорд — было 31,1 градуса тепла. Такого не было за все время наблюдений. Самым теплым этот день мая выдался в далеком 1967 — тогда было +29,7.

Читайте также: Запуталась в противопехотной сетке: косулю спасли на Харьковщине (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне бьют по Харькову: где зафиксировали «прилет» (дополнено)
Россияне бьют по Харькову: где зафиксировали «прилет» (дополнено)
11.05.2026, 13:23
Новости Харькова — главное 11 мая: «прилет» в городе, новое подозрение Мураеву
Новости Харькова — главное 11 мая: «прилет» в городе, новое подозрение Мураеву
11.05.2026, 14:53
РФ била по Харькову даже в дни «прекращения огня» — Терехов о неделе
РФ била по Харькову даже в дни «прекращения огня» — Терехов о неделе
11.05.2026, 13:40
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
10.05.2026, 19:38
Миллионный ущерб на ремонте трассы на Харьковщине: кого подозревают
Миллионный ущерб на ремонте трассы на Харьковщине: кого подозревают
11.05.2026, 13:12
На две недели раньше: метеорологическое лето уже началось на Харьковщине
На две недели раньше: метеорологическое лето уже началось на Харьковщине
11.05.2026, 15:23

Новости по теме:

22.09.2025
Последний день лета: прогноз погоды на 23 сентября в Харькове и области
22.09.2025
Метеорологическое лето продолжается на Харьковщине: как это повлияло на урожай
13.09.2025
Лето продолжается: прогноз погоды в Харькове и области на 14 сентября
05.09.2025
Сколько деревьев распилили за лето в Харькове – отчет коммунальщиков (фото)
29.08.2025
Последние дни лета будут жаркими на Харьковщине: когда ждать похолодания


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На две недели раньше: метеорологическое лето уже началось на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 15:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии констатируют: метеорологическое лето на территории Харьковской области началось на 1,5-2 недели раньше средних многолетних сроков.".