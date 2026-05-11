Live

Второй раз за месяц: Терехов снова созывает депутатов в Харькове

Политика 12:06   11.05.2026
Виктория Яковенко
Второй раз за месяц: Терехов снова созывает депутатов в Харькове Фото: скриншот

Завтра, 12 мая состоится сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным Харьковского горсовета, сессия начнется в 12:00. Уже традиционно она пройдет онлайн.

В повестке дня – 13 вопросов и раздел «Разное».

Ряд вопросов касается предоставления согласий КП на получение кредитов. Также планируют внести изменения в бюджет.

сессия будет в Харькове 12 мая
Скриншот
сессия будет в Харькове 12 мая
Скриншот

Напомним, в прошлый раз депутаты собирались в Харькове 4 мая. Тогда также согласовали городским КП получение кредитов «по особым условиям» для приобретения специализированного оборудования.

Читайте также: Россияне бьют по Харькову – под атакой Киевский район

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне бьют по Харькову – под атакой Киевский район
Россияне бьют по Харькову – под атакой Киевский район
11.05.2026, 10:59
Новости Харькова — главное 11 мая: 18 боев, «прилет» в городе
Новости Харькова — главное 11 мая: 18 боев, «прилет» в городе
11.05.2026, 12:38
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
10.05.2026, 19:38
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
11.05.2026, 07:47
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
10.05.2026, 18:33
11 человек погибли, 94 – пострадали из-за ударов РФ по Харьковщине за неделю
11 человек погибли, 94 – пострадали из-за ударов РФ по Харьковщине за неделю
11.05.2026, 12:35

Новости по теме:

04.05.2026
«Такого никогда не было». Ряд КП в Харькове получит кредиты, что за условия
20.03.2026
В Харьковском облсовете – три новых депутата: что о них известно
14.01.2026
Сколько подозреваемая во взяточничестве обещала депутатам за голосование в ВР
19.11.2025
Официально: из Харьковского горсовета ушли два депутата
06.10.2025
Срочная сессия горсовета 6 октября: на что в Харькове выделили больше денег


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Второй раз за месяц: Терехов снова созывает депутатов в Харькове», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 12:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 12 мая состоится сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.".