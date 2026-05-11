Второй раз за месяц: Терехов снова созывает депутатов в Харькове

Завтра, 12 мая состоится сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным Харьковского горсовета, сессия начнется в 12:00. Уже традиционно она пройдет онлайн.

В повестке дня – 13 вопросов и раздел «Разное».

Ряд вопросов касается предоставления согласий КП на получение кредитов. Также планируют внести изменения в бюджет.

Напомним, в прошлый раз депутаты собирались в Харькове 4 мая. Тогда также согласовали городским КП получение кредитов «по особым условиям» для приобретения специализированного оборудования.