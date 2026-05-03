Терехов созывает депутатов в понедельник: в чем срочность

Общество 11:05   03.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе мэрии передают: мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о проведении 53 внеочередной сессии ХГС.

Сессия пройдет в понедельник, 4 мая. Начало заседания запланировано на 11:00. Традиционно, оно пройдет в онлайн-режиме.

Планируется, что депутаты рассмотрят 18 вопросов. Также предусмотрен раздел «Разное».

Основная часть вопросов посвящена предоставлению согласий КП, а также больницам кредитов. При этом, в повестке указано: медучреждения могут получить кредиты для приобретения дорогостоящего оборудования.

  • • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 11:05;

