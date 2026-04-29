Сколько зданий пострадало в Харькове из-за атаки БпЛА (фото)

В Харькове устранили значительную часть последствий ночной вражеской атаки беспилотниками, передают в пресс-службе горсовета. Отмечается, что в результате ударов повреждены по меньшей мере 30 зданий.

«В частности, в Слободском и Немышлянском районах коммунальщики закрыли 90% выбитых окон в квартирах и все окна в местах общего пользования. Кроме выбитых окон, разрушения получили девять кровель. Также были повреждены сети уличного освещения, которые уже восстановлены», – рассказали в мэрии.

Специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» продолжают устранять последствия атаки.

Напомним, атака беспилотников на Харьков началась еще вечером 29 апреля. Около 22:00 мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» БпЛА по объекту инфраструктуры в Немышлянском районе. Около 23:20 стало известно, что беспилотник попал в еще один инфраструктурный объект – в Основянском районе. Там возник пожар. В обоих случаях о пострадавших не сообщалось. Новая серия взрывов прогремела в Харькове около полуночи. В Основянском районе в результате «прилета» повреждены остекление гипермаркета, авто и два автобуса. В Немышлянском районе дрон влетел в дерево — повреждено около десяти частных домов. По данным облпрокуратуры, 70-летний мужчина получил ранения, 65-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. В Слободском районе вылетели окна в многоквартирных домах рядом с местом прилета. Также известно об атаке на Индустриальный район.