По Харькову били ракеты и БпЛА, где уже хорошая дорога – итоги 25 апреля

Общество 22:00   25.04.2026
Виктория Яковенко
МГ «Объектив» напоминает главные новости 25 апреля.

Враг атаковал Харьков

Взрывы слышали в городе около 3:35. Армия РФ ударила ракетами типа С-300/400 и «Искандер», сообщили в облпрокуратуре. «Прилеты» зафиксировали в Киевском и Шевченковском районах. Громко было в городе и утром. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал об ударе БпЛА по Немышлянскому району. Пострадали 54-летний мужчина и 1,5-летний мальчик. В результате этого «прилета» повреждены 29 домов. Мэр Игорь Терехов информировал, что в городе из-за обстрелов пострадала детская железнодорожная дорога.

Харьковской «скорой» сегодня исполнилось 116 лет

Медики напомнили, что их история началась 25 апреля 1910 года на Соборной площади Харькова – тогда на вызов выехала первая экстренка. Выглядела она совсем иначе – карету везли лошади, а первая «сирена» была обычным колокольчиком. Трудными стали времена Второй мировой. Испытания остаются и сегодня: ежемесячно служба выполняет более 30 тысяч вызовов.

На дорогах Харьковщины продолжают латать ямы

Более 116 тысяч квадратных метров ям залатали на дорогах Харьковщины государственного значения за неделю, сообщили в областной Службе восстановления и развития инфраструктуры. В частности, на участке трассы М-03 в пределах Песочина работы уже завершены.

Также сегодня МГ Объектив сообщала следующее:

РФ заявила об успехах на Купянщине: Машовец «понятия не имеет, о чем речь»

Спилили деревьев на 117 тысяч гривен: кого будут судить на Харьковщине

Водитель под наркотиками хотел «откупиться» от копов – полиция открыла дело

Если вам интересна новость: «По Харькову били ракеты и БпЛА, где уже хорошая дорога – итоги 25 апреля», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2026 в 22:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 25 апреля.".