По Харькову били ракеты и БпЛА, где уже хорошая дорога – итоги 25 апреля
МГ «Объектив» напоминает главные новости 25 апреля.
Враг атаковал Харьков
Взрывы слышали в городе около 3:35. Армия РФ ударила ракетами типа С-300/400 и «Искандер», сообщили в облпрокуратуре. «Прилеты» зафиксировали в Киевском и Шевченковском районах. Громко было в городе и утром. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал об ударе БпЛА по Немышлянскому району. Пострадали 54-летний мужчина и 1,5-летний мальчик. В результате этого «прилета» повреждены 29 домов. Мэр Игорь Терехов информировал, что в городе из-за обстрелов пострадала детская железнодорожная дорога.
Харьковской «скорой» сегодня исполнилось 116 лет
Медики напомнили, что их история началась 25 апреля 1910 года на Соборной площади Харькова – тогда на вызов выехала первая экстренка. Выглядела она совсем иначе – карету везли лошади, а первая «сирена» была обычным колокольчиком. Трудными стали времена Второй мировой. Испытания остаются и сегодня: ежемесячно служба выполняет более 30 тысяч вызовов.
На дорогах Харьковщины продолжают латать ямы
Более 116 тысяч квадратных метров ям залатали на дорогах Харьковщины государственного значения за неделю, сообщили в областной Службе восстановления и развития инфраструктуры. В частности, на участке трассы М-03 в пределах Песочина работы уже завершены.
Также сегодня МГ Объектив сообщала следующее:
РФ заявила об успехах на Купянщине: Машовец «понятия не имеет, о чем речь»
Спилили деревьев на 117 тысяч гривен: кого будут судить на Харьковщине
Водитель под наркотиками хотел «откупиться» от копов – полиция открыла дело
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2026 в 22:00;