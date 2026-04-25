Ямы латают на дорогах Харьковщины: где уже завершили работы (фото)

Общество 12:24   25.04.2026
Виктория Яковенко
Более 116 тысяч квадратных метров ям залатали на дорогах Харьковщины государственного значения за неделю, сообщили в областной Службе восстановления и развития инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что наиболее активно сейчас работают на Мерефянском шоссе (трасса М-18) – на участке от поселка Высокий до Аэрокосмического проспекта. Здесь дополнительно привлекли ремонтные бригады для ускорения ремонта ям.

На участке трассы М-03 в пределах Песочина работы уже завершены. Только позволят погодные условия — здесь нанесут дорожную разметку.

«В целом киевское направление остается одним из самых активных: масштабные работы продолжаются в районе Валок и вблизи Манченков. В то же время на отрезке от Песочина до Высокого наблюдается незначительное отставание от графика из-за неблагоприятной погоды. Всего за неделю на трассе М-03 ликвидировали более 20 тыс. кв. м повреждений покрытия», — рассказали дорожники.

На наиболее разрушенных участках дороги М-29 дорожники срезают покрытие к бетонному основанию, после чего устраивают новый слой асфальтобетона. Вблизи Берестина выполняют ямочный ремонт.

Активно продолжаются работы и на дороге Р-78 Харьков – Змиев. В частности, уже завершено обустройство нового покрытия в пределах Водяного.

«Понимаем важность дороги Харьков — Мерефа — Новая Водолага. Только производственные мощности освободятся по другим направлениям, прежде всего с трассы М-03, работы сосредоточат и на этом участке», — заявили в Службе.

Работы ведутся также на дорогах Т-21-15 Гусаровка – Грушуваха и Т-21-21.

На участке Харьков – Изюм ликвидируют незначительные повреждения пневмоструйным методом. Это быстрая и экономичная технология, позволяющая эффективно продлить срок службы дорожного покрытия, подчеркнули в ведомстве.

«Помимо ремонтных работ, продолжается обустройство антидроновой защиты. Сейчас приоритетной является северная часть окружной дороги Харькова — она ​​уже почти полностью защищена. Участки, поврежденные в результате ДТП или других воздействий, оперативно восстанавливают», — подытожили дорожники.

