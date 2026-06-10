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Дрон, которым управлял оператор в режиме свободной охоты, заметили над городом

Происшествия 07:17   10.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Дрон, которым управлял оператор в режиме свободной охоты, заметили над городом Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Украинский военкор Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале написал, что накануне над Харьковом заметили дрон, который нарезал круги в поисках цели. 

При этом Цаплиенко предполагает, что им управлял оператор.

«Над Харьковом нарезал круги «шахед», который, судя по его траектории, управлялся оператором в режиме свободной охоты и выбирал цель среди гражданской застройки», – добавил военкор.

Напомним: под массированным воздушным ударом был Харьков 10 июня. Городской ситуационный центр насчитал 11 «прилетов» по двум районам: Шевченковскому и Холодногорскому. Атаковали «Шахедами». Многочисленные попадания пришлись по многоквартирным домам. По оценке городского головы Игоря Терехова, без погибших этот налет обошелся чудом. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: в больнице с ранениями находятся четыре человека, среди которых беременная женщина. Еще у десяти горожан – острая реакция на стресс, из них трое – дети. Разрушения значительные. Повреждены 27 домов, офисный центр и здание одного из коммунальных предприятий. Мэр отметил: разгромлен Саржин яр. Досталось местному деревянному храму, дотла выгорело кафе. Терехов подчеркнул: попадания ночью были либо в жилые дома, либо рядом. По мнению мэра, так россияне пытаются добиться, чтобы люди уезжали из Харькова.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 07:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский военкор Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале написал, что накануне над Харьковом заметили дрон, который нарезал круги в поисках цели. ".