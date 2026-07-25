Местами ливни с грозой: прогноз погоды по Харькову и области на 26 июля

В воскресенье, 26 июля, в Харькове и области будет облачно. Кратковременный дождь, по области местами значительный, с грозой.

В Харькове ночью термометры покажут 16–18 градусов, днем — 20–22, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 13–18 градусов, днем — 20–25.

Ветер северной четверти, 9–14 м/с.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, в начале следующей недели ожидаются температурные колебания: в понедельник вернется жара, однако во вторник и среду снова немного похолодает. Стабильная летняя жара придет в Украину в начале августа.