РФ активнее применяет «Бандероли» по Харьковщине — обзор фронта (видео)

Харьков оказался перед новой смертельной угрозой – незаметными «Бандеролями». Антидроновые сетки на АЗС – не панацея. Враг снова пробирается в Купянск. В Казачьей Лопани идет «толкотня». Эвакуироваться возможно только через килзону. О войне России с гражданскими и обострении на фронте — в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Количество боев на Харьковщине, по сводкам Генштаба, не превышает двух десятков в сутки. Аналитики DeepState в последний раз меняли карту 10 июля. Тогда обозначили продвижение врага у границы – в сторону села Бочково. Вслед за этим там несколько расширилась «серая зона». Несмотря на внешнее впечатление относительного затишья, на самом деле бои интенсивные. Россияне пытаются формировать свою так называемую «буферную зону» вдоль границы. Госпогранслужба сообщила о попытках дестабилизировать еще один участок – возле села Артельное Ольховатской громады. Тем временем в ВСУ подтвердили возобновление боев в Купянске.

«Непростая ситуация в Купянске, потому что в Купянске враг очень сильно усилил атаки. К востоку от Оскола россияне активно прорываются через Ковшаровку и бегут в сторону Купянска-Узлового, пытаются рассечь украинский плацдарм к востоку от реки. Им оказывается значительное сопротивление, там они несут большие потери, но не особо останавливаются при этом. Осложнилась дополнительно ситуация, к сожалению, и к западу от реки, а именно непосредственно в городе Купянск, где россияне сильно усилили попытки захода с севера города и попытки зацепиться за северные районы города. Фактически, уже цепляются, уже в северных районах города дополнительно идут бои», — сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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Убежать из «буферной зоны»

Тяжелой остается ситуация на севере Харьковщины. Там российская армия пытается реализовать идею своей «буферной зоны», а также – продвинуться ближе к Харькову.

«Казачья Лопань позволяет сократить дистанцию до Харькова, и, условно говоря, если они закрепятся, позволяет подвергать северные районы Харькова атакам дронов. Но как раз в Казачьей Лопани идет классическая толкотня. Из нее несколько раз выбивали врага, враг пытается возвращаться и закрепляться в самом населенном пункте», — отметил Трегубов.

Посреди этой «толкотни», как ее охарактеризовал Трегубов, до сих пор остаются гражданские. Люди не эвакуировались, когда это еще было возможно сделать с помощью силовиков или волонтеров. Теперь между ними и последней точкой, до которой может добраться транспорт, — около 14 километров настоящей килзоны. В такой ситуации – несколько десятков местных. Среди них немало пожилых и маломобильных.

«67 в Казачьей Лопани и шесть на Новой Казачьей. Сейчас у нас уже эвакуация, которая проходит, — это уже «помоги себе сам», а дальше уже мы тогда. Потому что уже не могут приехать туда бронированные машины. Велосипеды еще могут. Так — бросить велосипед и спрятаться в посадку. Вот так вот еще люди, еще так они выезжают. Мы каждый день подсчитываем, каждый день. Так, этот не выйдет, у него уже сил не хватит выйти, а этот может выйти», — рассказала староста поселка Казачья Лопань Людмила Вакуленко.

Как на самом деле выглядит российское «освобождение», Вакуленко рассказала в интервью МГ «Объектив». Смотрите этот разговор на нашем YouTube-канале во вторник, 28 июля.

Оборона заправок

Попытки врага продвинуться на севере Харьковщины влияют и на жизнь в областном центре. Чем ближе российские операторы дронов к городу, тем больше возможностей добраться в Харьков получают FPV-дроны, в том числе – на оптоволокне. В последнее время «прилеты» таких беспилотников стали едва ли не ежедневными.

«Сегодня мы отрабатываем вместе с военными нашими способы, чтобы сделать невозможными попадания FPV-дронов на оптоволокне. Да, это определенный процесс, но он занимает определенный период времени, но мы работаем над этим. А что касается сегодня, какие районы опасны. Прежде всего, это те районы, которые расположены рядом с Кольцевой дорогой. Это поражение АЗС. И сегодня, хочу сказать, что FPV-дроны долетают до города Харькова на расстояние до 40 км, потому что они их модернизировали», — прокомментировал мэр Игорь Терехов.

Одной из приоритетных целей для российских дронов в Харькове остаются автозаправочные станции. Терехов призвал государственные власти поддержать АЗС и обустроить там укрытия для посетителей и персонала. Начальник ХОВА Олег Синегубов объясняет – бюджетных денег на то, чтобы решить все вопросы и затянуть все антидроновыми сетками, не хватает.

«Тяжелая здесь ситуация с финансированием, прежде всего мы должны перекрывать те потребности, которые у нас сейчас есть. У нас есть проседание бюджета, потому что очень большое количество предприятий релоцируется, у нас есть падение доходной части. Поэтому мы это учитываем. Далее мы обращались и будем обращаться и к правительству, чтобы получить дополнительное финансирование на антидроновую защиту. Сейчас у нас устанавливаются антидроновые сетки по области, однако мы должны определять приоритет, учитывая ограниченный ресурс. Приоритет — более опасные участки на данный момент», — подчеркнул Синегубов.

Он анонсировал встречу с руководством АЗС, где должны были обсудить общий алгоритм работы. В частности – установку модульных укрытий на территории АЗС. Антидроновые сетки также входят в пакет для усиления защиты. Однако начальник ХОВА отметил: это – не панацея.

Незаметные «Бандероли»

Пока власти и военные решают, как противодействовать охоте FPV на заправки, растет другая угроза. Враг все более активно применяет свои дроны-ракеты «Бандероль».

«Очень большая опасность, что касается новейшего оружия, — это «Бандероли». Они идут на очень низких высотах, и зафиксировать очень-очень трудно их», — отмечает Терехов.

Первый «прилет» такого боеприпаса на Харьковщине зафиксировали в начале мая – по Безлюдовке. С тех пор запуски участились, а их последствия стали трагическими. Именно «Бандеролями» российская армия ударила по терминалу «Новой почты» в районе Коротича на прошлых выходных. Количество жертв этого удара к концу недели достигло пяти: трое мужчин погибли на месте, еще двое от тяжелых ранений скончались в больнице. Разрушительная сила «Бандеролей» — даже не главная опасность. Проблемой стала невозможность их вовремя обнаружить.

«К сожалению, тот удар был именно «Бандеролями», они летели на достаточно низкой высоте. Есть проблемы с обнаружением. Сейчас мы вместе с нашими военными анализируем и работаем над исправлением этой ситуации. И будем, конечно, улучшать систему оповещения», — пояснил Синегубов.

На фронте с «Бандеролями» достаточно успешно справляется РЭБ, рассказал «Сайгон» — заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «Аркус» 13-й бригады оперативного назначения «Хартия». Конечно, подавить удается не все такие дроно-ракеты, ведь противник меняет частоты. Но средства радиоэлектронной борьбы – не единственный имеющийся выход.

«»Бандероль» — обычная цель как для противовоздушной обороны, потому что схожие параметры полета с крылатой ракетой. Запускалась она обычно с беспилотников российских «Орион», часто из акватории Черного моря, где он там постоянно по кругу летает, как говорится. И Николаевская, Одесская области часто подвергались обстрелам именно с «Ориона». Возможно, есть другие летательные аппараты, которые могут применять этот барражирующий боеприпас. Ну а так, параметры полета у него около 600 км/ч, соответственно, применяются по ней те средства, которые могут попасть. Конечно, речь не идет о дронах-перехватчиках, тут уже больше работают ракетами по этой цели», — пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Так что есть все основания полагать, что эффективность украинской ПВО в противодействии этой новой угрозе будет постепенно расти.