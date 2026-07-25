Схема с криптовалютой на 790 тыс. грн: в Харькове будут судить мошенников
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, которая под видом торговли криптовалютой обманула граждан на 790 тысяч гривен.
В состав банды входили жители Харькова, Кременчуга и Черкасс в возрасте от 24 до 27 лет. Они искали жертв в Telegram-каналах и соцсетях, предлагая легкий заработок на криптотрейдинге, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Злоумышленники отправляли ссылки на Telegram-боты, которые имитировали работу известных криптобирж и показывали фейковую прибыль. Когда потерпевшие пытались забрать «заработанное», мошенники требовали оплатить «комиссию» и «налог». Все деньги перечислялись на подконтрольные дельцам банковские карты.
Правоохранители провели 27 обысков по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.
Организатору и девяти исполнителям сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УКУ (мошенничество). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время организатор находится под стражей. Обвинительный акт в отношении него и семерых сообщников уже направлен в суд. Еще двое исполнителей объявлены в розыск.