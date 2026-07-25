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Схема с криптовалютой на 790 тыс. грн: в Харькове будут судить мошенников

Общество 21:35   25.07.2026
Елена Нагорная
Схема с криптовалютой на 790 тыс. грн: в Харькове будут судить мошенников

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, которая под видом торговли криптовалютой обманула граждан на 790 тысяч гривен.

В состав банды входили жители Харькова, Кременчуга и Черкасс в возрасте от 24 до 27 лет. Они искали жертв в Telegram-каналах и соцсетях, предлагая легкий заработок на криптотрейдинге, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Злоумышленники отправляли ссылки на Telegram-боты, которые имитировали работу известных криптобирж и показывали фейковую прибыль. Когда потерпевшие пытались забрать «заработанное», мошенники требовали оплатить «комиссию» и «налог». Все деньги перечислялись на подконтрольные дельцам банковские карты.

Правоохранители провели 27 обысков по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

Организатору и девяти исполнителям сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УКУ (мошенничество). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время организатор находится под стражей. Обвинительный акт в отношении него и семерых сообщников уже направлен в суд. Еще двое исполнителей объявлены в розыск.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2026 в 21:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, которая под видом торговли криптовалютой обманула граждан на 790 тысяч гривен.".