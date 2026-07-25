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«Хартии» передали 30 беспилотников для защиты неба Харьковщины (фото)

Фронт 16:05   25.07.2026
Елена Нагорная
«Хартии» передали 30 беспилотников для защиты неба Харьковщины (фото) Фото: ХОВА

30 беспилотников DJI Matrice 4T передали 2-му корпусу Национальной гвардии Украины «Хартия», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, технику приобрели за счет областного бюджета и при активной поддержке громад Харьковщины. Новые дроны помогут военным эффективнее выявлять и уничтожать силы и средства оккупантов, а также обеспечивать контроль над воздушным пространством региона.

«Защита неба Харьковщины — наша общая задача. Во взаимодействии с военным командованием системно обеспечиваем подразделения, защищающие область, современными техническими средствами для эффективного противодействия врагу. Спасибо местному самоуправлению за консолидированную поддержку Сил обороны», — подчеркнул Синегубов.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2026 в 16:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 беспилотников DJI Matrice 4T передали 2-му корпусу Национальной гвардии Украины «Хартия», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".