«Хартии» передали 30 беспилотников для защиты неба Харьковщины (фото)

30 беспилотников DJI Matrice 4T передали 2-му корпусу Национальной гвардии Украины «Хартия», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, технику приобрели за счет областного бюджета и при активной поддержке громад Харьковщины. Новые дроны помогут военным эффективнее выявлять и уничтожать силы и средства оккупантов, а также обеспечивать контроль над воздушным пространством региона.

«Защита неба Харьковщины — наша общая задача. Во взаимодействии с военным командованием системно обеспечиваем подразделения, защищающие область, современными техническими средствами для эффективного противодействия врагу. Спасибо местному самоуправлению за консолидированную поддержку Сил обороны», — подчеркнул Синегубов.