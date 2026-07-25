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Атаки дронов на авто в Харькове: второй водитель скончался в больнице

Происшествия 10:36   25.07.2026
Елена Нагорная
Атаки дронов на авто в Харькове: второй водитель скончался в больнице

45-летний мужчина, автомобиль которого россияне атаковали дроном в Киевском районе Харькова около 17:00 24 июля, утром скончался в больнице.

Пострадавшему предоставили всю необходимую помощь, но, к сожалению, усилия медиков не дали результата, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, два дрона ударили 24 июля по гражданским авто в Харькове. Первый «прилет» был в Киевском районе около 14:00. Сначала начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что есть раненый — медики проводят реанимацию. Но спасти пострадавшего не удалось — он скончался в «скорой». Второй дрон ударил по автомобилю также в Киевском районе в 17:00 — водителя доставили в больницу.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2026 в 10:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "45-летний мужчина, автомобиль которого россияне атаковали дроном в Киевском районе Харькова около 17:00 24 июля, утром скончался в больнице.".