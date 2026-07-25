Новые попытки инфильтрации: группы РФ просачивались в Купянск и Артельное

Снова российские военные провели миссии по инфильтрации возле приграничного села Артельное Купянского района и в самом Купянске, информирует американский Институт изучения войны (ISW).

Так, геолоцированные кадры за 23 и 24 июля фиксируют, как украинские военные наносят удары по российскому личному составу к северо-западу от Артельного (направление Великого Бурлука) после попытки проникновения противника.

Аналогичная ситуация зафиксирована и в Купянске. Видеозаписи от 23 июля свидетельствуют, что Силы обороны атаковали здание в городе, где засели российские военные после очередной попытки проникновения.

В Министерстве обороны РФ заявили о якобы захвате поселков Захаровка (к юго-востоку от Волчанска) и Ивашкино (к северо-востоку от Великого Бурлука). ISW этой информации оценку не давал.

Аналитики напомнили, что в Золочеве вечером 24 июля российские войска нанесли двойной удар по медикам. Как сообщил начальник СВА Виктор Коваленко, FPV-дрон попал в «экстренку», которая выехала на вызов после предыдущего удара БпЛА «Молния». Ранения получили водитель и парамедик.

Напомним, 23 июля ГПСУ сообщила, что пехотные группы РФ предпринимают попытки инфильтрации в районе села Артельное Купянского района. Пограничники бригады «Гарт» фиксировали там передвижение оккупантов и уничтожали их личный состав и технику — как на украинской территории, так и в тылу противника.