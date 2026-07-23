Враг пытается прорываться на новых участках Харьковщины – ГПСУ (видео)

В Государственной пограничной службе Украины сообщают: противник пытается расширить зону активных боевых действий Харьковщины.

«После того, как в последние недели во время штурмовых действий они понесли большие потери, сейчас предприняли попытки прорыва на новых участках. В частности, малые пехотные группы врага осуществляют попытки инфильтрации в районе населенного пункта Артельное, что рядом с государственной границей Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники бригады «Гарт» фиксируют передвижение оккупантов и уничтожают их личный состав и технику — как на украинской территории, так и во вражеском тылу, еще в начале выдвижения россиян в сторону региона.

<br />

Напомним, российские военные пытаются вклиниться в украинскую оборону со стороны Казачьей Лопани, штурмуют Волчанск и давят на плацдарм ВСУ возле реки Оскол, однако реализовать свои планы им не удается, рассказывал в эфире нацмарафона пресс-секретарь Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.