На Харьковщине стали меньше болеть гриппом, но выросли кишечные инфекции

Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней проанализировал заболеваемость в регионе за полгода.

За первые шесть месяцев 2026 года в Харьковской области зарегистрировали 68064 случая инфекционных заболеваний с учетом гриппа и ОРВИ. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда зафиксировали 71122 случая.

«Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения несколько снизился и составил 2,6 против 2,8. Показатель заболеваемости детского населения почти не изменился – 44,6% против 44,1%», — отметили специалисты.

Среди инфекционных болезней, кроме ОРВИ и гриппа, больше всего случаев приходится на острые кишечные инфекции — 47,2%.

«В разрезе отдельных нозологических форм отмечается рост показателей заболеваемости сальмонеллезом на 23,7%, гастроэнтероколитами с установленным возбудителем на 9,7%, гастроэнтероколитами с неустановленным возбудителем на 34,3%, коклюшем в 2,7 раза, болезнью Лайма на 2 14,1%. Зарегистрированы четыре случая эпидемического паротита, три случая листериоза, по одному случаю бешенства, вирусной геморрагической лихорадки и лептоспироза. На уровне прошлого года заболеваемость ротавирусным энтеритом (7 случаев), корью (1 случай) и острым вирусным гепатитом А (4 случая)», — сообщили в Центре.

В то же время уменьшилось количество случаев ряда инфекций. В частности, меньше регистрировали шигеллез — на 32,8%, лямблиоз — на 5,6%, туберкулез органов дыхания — на 7,9%, менингококковую инфекцию — на 65,2%, вирусные гепатиты — на 35,4%, хронические вирусные гепатиты — на 36,8%. Также снизилась заболеваемость педикулезом, ОРВИ и гриппом.

Специалисты также отметили, что в регионе выросло количество обращений из-за укусов клещей на 14,8%. Почти четверть пострадавших — 22,5% — это дети до 17 лет.