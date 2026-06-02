Опасных врагов будут уничтожать 3 июня в центре Харькова
В среду, 3 июня, на Университетской горке и на Клочковском спуске коммунальные службы будут травить клещей, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«Обработку территорий против клещей будут проводить в среду, 3 июня, на Университетской горке и Клочковском спуске с 5:30 до 7:00», — уточнили в СКП «Харьковзеленстрой».
«Специалисты будут использовать препараты, безопасные для людей и животных», — подчеркнули зеленстроевцы.
Напомним, 29 мая СКП «Харьковзеленстрой» начал дезинсекцию парков и территорий для отдыха из-за увеличения популяции иксодовых клещей в зеленых зонах города, сообщает пресс-служба горсовета.
Также в Харькове коммунальщики начали бороться с вредителями растений. Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» обрабатывали кусты роз и хвойные растения по улице Полтавский Шлях. Для борьбы с вредителями и болезнями насаждений используют препараты, безопасные для людей и животных, подчеркивали в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 22:15;