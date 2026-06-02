Live

Опасных врагов будут уничтожать 3 июня в центре Харькова

Общество 22:15   02.06.2026
Оксана Якушко
Опасных врагов будут уничтожать 3 июня в центре Харькова Фото: Харьковский горсовет

В среду, 3 июня, на Университетской горке и на Клочковском спуске коммунальные службы будут травить клещей, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Обработку территорий против клещей будут проводить в среду, 3 июня, на Университетской горке и Клочковском спуске с 5:30 до 7:00», — уточнили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Специалисты будут использовать препараты, безопасные для людей и животных», — подчеркнули зеленстроевцы.

Напомним, 29 мая СКП «Харьковзеленстрой» начал дезинсекцию парков и территорий для отдыха из-за увеличения популяции иксодовых клещей в зеленых зонах города, сообщает пресс-служба горсовета.

Также в Харькове коммунальщики начали бороться с вредителями растений. Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» обрабатывали кусты роз и хвойные растения по улице Полтавский Шлях. Для борьбы с вредителями и болезнями насаждений используют препараты, безопасные для людей и животных, подчеркивали в мэрии.

Читайте также: 3 июня Терехов срочно собирает внеочередную сессию Харьковского горсовета

Автор: Оксана Якушко
Популярно
3 июня Терехов срочно собирает внеочередную сессию Харьковского горсовета
3 июня Терехов срочно собирает внеочередную сессию Харьковского горсовета
02.06.2026, 19:40
Новости Харькова — главное 2 июня: удары по городу, 19-летний упал с крыши
Новости Харькова — главное 2 июня: удары по городу, 19-летний упал с крыши
02.06.2026, 17:52
Двое раненых: российский БпЛА атаковал гражданский автомобиль на трассе (фото)
Двое раненых: российский БпЛА атаковал гражданский автомобиль на трассе (фото)
02.06.2026, 18:46
3 июня не будут ходить трамваи и троллейбусы в некоторых районах Харькова
3 июня не будут ходить трамваи и троллейбусы в некоторых районах Харькова
02.06.2026, 20:49
Золочев и шесть сел: зону обязательной эвакуации расширили на Богодуховщине
Золочев и шесть сел: зону обязательной эвакуации расширили на Богодуховщине
02.06.2026, 15:33
Опасных врагов будут уничтожать 3 июня в центре Харькова
Опасных врагов будут уничтожать 3 июня в центре Харькова
02.06.2026, 22:15

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Опасных врагов будут уничтожать 3 июня в центре Харькова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 22:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 3 июня, на Университетской горке и на Клочковском спуске коммунальные службы будут травить клещей, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.".