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Последствия удара ракетой «Бандероль» по Харькову показала прокуратура

Происшествия 23:27   17.07.2026
Оксана Якушко
Последствия удара ракетой «Бандероль» по Харькову показала прокуратура

Россияне применили ракету типа S8000 «Бандероль», сообщает Харьковская областная прокуратура.

17 июля около 19:30 россияне нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.

В результате атаки погиб 28-летний мужчина, который в момент удара находился в автомобиле. Его 22-летняя жена ранена, а 2-летний сын получил острую реакцию на стресс. Также пострадали еще шесть человек, среди них 7-летний мальчик.

Ранения получили мужчины 21, 24, 37, 40 и 46 лет, уточнила Нацполиция. У пострадавших диагностировали взрывчатые ранения разной степени тяжести и острые реакции на стресс. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь, часть из них госпитализированы.

Повреждены нежилое здание, гостиница-ресторан, останов общественного транспорта, трамвайная контактная сеть.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 23:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне применили ракету типа S8000 «Бандероль», сообщает Харьковская областная прокуратура.".