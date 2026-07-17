Последствия удара ракетой «Бандероль» по Харькову показала прокуратура

Россияне применили ракету типа S8000 «Бандероль», сообщает Харьковская областная прокуратура.

17 июля около 19:30 россияне нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.

В результате атаки погиб 28-летний мужчина, который в момент удара находился в автомобиле. Его 22-летняя жена ранена, а 2-летний сын получил острую реакцию на стресс. Также пострадали еще шесть человек, среди них 7-летний мальчик.

Ранения получили мужчины 21, 24, 37, 40 и 46 лет, уточнила Нацполиция. У пострадавших диагностировали взрывчатые ранения разной степени тяжести и острые реакции на стресс. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь, часть из них госпитализированы.

Повреждены нежилое здание, гостиница-ресторан, останов общественного транспорта, трамвайная контактная сеть.