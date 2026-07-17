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Дом на Северной Салтовке, поврежденный обстрелами россиян, восстанавливают

Общество 19:26   17.07.2026
Оксана Якушко
Дом на Северной Салтовке, поврежденный обстрелами россиян, восстанавливают Фото: ХГС

В жилом доме по ул. Леся Сердюка, который россияне повредили обстрелами, идет восстановление, сообщает Харьковский горсовет.

В многоэтажке уже заменили поврежденные окна, капитально отремонтировали кровлю, утеплили торцевую стену, в одном из подъездов восстановили лестничные марши с первого по шестой этаж, рассказали в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Сейчас в двух подъездах идет замена поврежденных лифтовых кабин и оборудования. Специалисты выполняют отделочные работы в местах общего пользования, а в первом подъезде заменяют инженерные сети.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 19:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В жилом доме по ул. Леся Сердюка, который россияне повредили обстрелами, идет восстановление, сообщает Харьковский горсовет.".