Дом на Северной Салтовке, поврежденный обстрелами россиян, восстанавливают

В жилом доме по ул. Леся Сердюка, который россияне повредили обстрелами, идет восстановление, сообщает Харьковский горсовет.

В многоэтажке уже заменили поврежденные окна, капитально отремонтировали кровлю, утеплили торцевую стену, в одном из подъездов восстановили лестничные марши с первого по шестой этаж, рассказали в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Сейчас в двух подъездах идет замена поврежденных лифтовых кабин и оборудования. Специалисты выполняют отделочные работы в местах общего пользования, а в первом подъезде заменяют инженерные сети.