Пьяный нарушитель комендантского часа в Харькове пытался решить вопрос взяткой

События произошли около 02:00 на улице Гвардейцев-Широницев в Харькове, пишут в облуправлении Патрульной полиции. Тогда копы заметили авто, водитель которого нарушал комендантский час.

Во время общения копы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Пройти соответствующий осмотр мужчина отказался.

«Во время проверки документов и установления всех обстоятельств происшествия пассажир ВАЗ начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 15 000 гривен за не привлечение к ответственности. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды гражданин не реагировал», – отметили в полиции.

После чего правоохранителям пришлось вызвать на место следственно-оперативную группу.

«Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП», – добавили копы.