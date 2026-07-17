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Пьяный нарушитель комендантского часа в Харькове пытался решить вопрос взяткой

Происшествия 11:41   17.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пьяный нарушитель комендантского часа в Харькове пытался решить вопрос взяткой

События произошли около 02:00 на улице Гвардейцев-Широницев в Харькове, пишут в облуправлении Патрульной полиции. Тогда копы заметили авто, водитель которого нарушал комендантский час.

Во время общения копы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Пройти соответствующий осмотр мужчина отказался.

«Во время проверки документов и установления всех обстоятельств происшествия пассажир ВАЗ начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 15 000 гривен за не привлечение к ответственности. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды гражданин не реагировал», – отметили в полиции.

После чего правоохранителям пришлось вызвать на место следственно-оперативную группу.

«Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП», – добавили копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 11:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "События произошли около 02:00 на алице Гвардейцев-Широницев в Харькове, пишут в облуправлении Патрульной полиции. Тогда копы заметили авто".