БпЛА «Шахед» упал на берегу реки в Харькове, есть раненый — Терехов

Холодногорский район Харькова подвергся удару БпЛА типа «Шахед» вечером 16 июля. Попадание зафиксировали на берегу реки.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, известно об одном пострадавшем — у него осколочное ранение.

Напомним, в ночь на 16 июля военные РФ атаковали три района Харькова. По данным мэра Игоря Терехова, «Шахедами». В Немышлянском районе беспилотник упал на территории частного домовладения — горела хозяйственная постройка. В Шевченковском районе «Шахеды» ударили по Центральному парку и гаражному кооперативу. О пострадавших не сообщалось. В пригороде же не обошлось без жертв. Около семи утра БпЛА попал по территории гражданского предприятия в поселке Высокий. Погиб 35-летний охранник. Осколками задело и маршрутку «Лозовая-Харьков», которая проезжала рядом. Четверо пассажиров получили ранения, а водитель отделался острым шоком. В поселке Слатино около четырёх утра «Молния» влетела в балкон одной из квартир, где и разорвалась. Спасатели потушили пожар. К счастью, никто не пострадал.