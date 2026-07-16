Россияне уничтожили «скорую», приехавшую в Золочев спасать раненых (фото)

Военные РФ нанесли повторный удар по поселку Золочев Харьковской области, уничтожив машину скорой помощи, приехавшую спасать пострадавших. В результате первой атаки травмы различной степени тяжести получили трое жителей.

Двумя БпЛА «Молния» россияне нанесли удар по частному сектору поселка около 15:55, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

В результате первого удара 71-летняя женщина получила взрывную травму, акубаротравму и рану бедра, а 64-летняя женщина и 69-летний мужчина были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Когда на место происшествия прибыли экстренные службы, военные РФ нанесли повторный удар. Была полностью уничтожена скорая помощь и поврежден служебный автомобиль полиции. К счастью, никто из медиков и правоохранителей не пострадал.

В результате этой атаки в Золочеве повреждены четыре частных дома и линии электропередачи.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 16 июля «Шахед» ударил по территории гражданского предприятия в поселке Высокий. От полученных ранений скончался 35-летний охранник. Осколками была задета и проезжавшая мимо маршрутка «Лозовая—Харьков». Четверо пассажиров получили ранения, а водитель отделался сильным шоком.