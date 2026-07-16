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Россияне уничтожили «скорую», приехавшую в Золочев спасать раненых (фото)

Происшествия 18:03   16.07.2026
Елена Нагорная
Россияне уничтожили «скорую», приехавшую в Золочев спасать раненых (фото) Фото Виктора Коваленко

Военные РФ нанесли повторный удар по поселку Золочев Харьковской области, уничтожив машину скорой помощи, приехавшую спасать пострадавших. В результате первой атаки травмы различной степени тяжести получили трое жителей.

Двумя БпЛА «Молния» россияне нанесли удар по частному сектору поселка около 15:55, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

В результате первого удара 71-летняя женщина получила взрывную травму, акубаротравму и рану бедра, а 64-летняя женщина и 69-летний мужчина были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Когда на место происшествия прибыли экстренные службы, военные РФ нанесли повторный удар. Была полностью уничтожена скорая помощь и поврежден служебный автомобиль полиции. К счастью, никто из медиков и правоохранителей не пострадал.

В результате этой атаки в Золочеве повреждены четыре частных дома и линии электропередачи.

Фото Виктора Коваленко
Фото Виктора Коваленко

Как сообщала МГ «Объектив», утром 16 июля «Шахед» ударил по территории гражданского предприятия в поселке Высокий. От полученных ранений скончался 35-летний охранник. Осколками была задета и проезжавшая мимо маршрутка «Лозовая—Харьков». Четверо пассажиров получили ранения, а водитель отделался сильным шоком.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 18:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ нанесли повторный удар по поселку Золочев Харьковской области, уничтожив машину скорой помощи, приехавшую спасать пострадавших.".