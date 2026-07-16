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Корея помогает восстанавливать Харьков: о чем еще договорился с послом Терехов

Общество 17:40   16.07.2026
Елена Нагорная
Корея помогает восстанавливать Харьков: о чем еще договорился с послом Терехов Фото: Харьковский горсовет

Дальнейшее сотрудничество в восстановлении Харькова, привлечение корейских компаний к реализации инфраструктурных проектов, поддержка сферы образования и гуманитарные инициативы. Об этом мэр Игорь Терехов говорил с послом Республики Корея в Украине Пак Кичангом.

«Несмотря на обстрелы, которые мы переживаем практически ежедневно, город живет, работает и развивается. Мы заинтересованы в том, чтобы корейский бизнес пришел в Харьков. Убежден, что мы создадим все условия для того, чтобы наше партнерство было взаимовыгодным», — сказал мэр.

Пак Кичанг подтвердил готовность Кореи и в дальнейшем поддерживать Харьков. Он отметил, что корейские компании уже проявляют интерес к проектам восстановления, а посольство будет содействовать развитию такого сотрудничества.

Сейчас при поддержке правительства Кореи в партнерстве с Программой развития ООН в Харькове продолжается восстановление объектов социальной инфраструктуры, реализуют проекты в сфере энергетики, а также демонтируют аварийные многоквартирные дома.

Напомним, жильцы пострадавшего от обстрелов многоквартирного дома на улице Наталии Ужвий на Северной Салтовке в Харькове, который ремонтировали в 2025 году, поделились с МГ «Объектив» впечатлениями от восстановления.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 17:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов встретился с послом Республики Корея в Украине Пак Кичангом.".