На каком этапе восстановление поврежденных домов на Северной Салтовке (фото)

В Харькове на Северной Салтовке продолжается восстановление жилищного фонда, поврежденного в результате вражеских обстрелов.

Как сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции ХГС, в многоэтажке на улице Натальи Ужвий специалисты уже восстановили все разрушенные конструкции, заменили поврежденные окна и двери, установили новые лифты.

Сейчас там восстанавливают инженерные сети и производят капремонт в местах общего пользования, отметили в мэрии.

Кроме того, в многоквартирном доме по улице Леся Сердюка специалисты возобновляют перекрытие. Также при благоприятных погодных условиях строители приступят к работе по восстановлению фасада и кровли.

Напомним, еще один дом, критически поврежденный россиянами, снесут в Харькове. Соответствующее решение утвердили в мэрии. Демонтируют дом по улице Кузнечной, 27, в Основянском районе. Еще два здания разберут частично. Это многоквартирные дома на улице Манченковской, 8 и Владислава Зубенко, 35-б.