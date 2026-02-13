На каком этапе восстановление поврежденных домов на Северной Салтовке (фото)
В Харькове на Северной Салтовке продолжается восстановление жилищного фонда, поврежденного в результате вражеских обстрелов.
Как сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции ХГС, в многоэтажке на улице Натальи Ужвий специалисты уже восстановили все разрушенные конструкции, заменили поврежденные окна и двери, установили новые лифты.
Сейчас там восстанавливают инженерные сети и производят капремонт в местах общего пользования, отметили в мэрии.
Кроме того, в многоквартирном доме по улице Леся Сердюка специалисты возобновляют перекрытие. Также при благоприятных погодных условиях строители приступят к работе по восстановлению фасада и кровли.
Напомним, еще один дом, критически поврежденный россиянами, снесут в Харькове. Соответствующее решение утвердили в мэрии. Демонтируют дом по улице Кузнечной, 27, в Основянском районе. Еще два здания разберут частично. Это многоквартирные дома на улице Манченковской, 8 и Владислава Зубенко, 35-б.
