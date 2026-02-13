Live

На каком этапе восстановление поврежденных домов на Северной Салтовке (фото)

Общество 13:15   13.02.2026
Виктория Яковенко
На каком этапе восстановление поврежденных домов на Северной Салтовке (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове на Северной Салтовке продолжается восстановление жилищного фонда, поврежденного в результате вражеских обстрелов.

Как сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции ХГС, в многоэтажке на улице Натальи Ужвий специалисты уже восстановили все разрушенные конструкции, заменили поврежденные окна и двери, установили новые лифты.

Сейчас там восстанавливают инженерные сети и производят капремонт в местах общего пользования, отметили в мэрии.

Кроме того, в многоквартирном доме по улице Леся Сердюка специалисты возобновляют перекрытие. Также при благоприятных погодных условиях строители приступят к работе по восстановлению фасада и кровли.

восстановление домов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление домов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление домов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление домов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление домов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, еще один дом, критически поврежденный россиянами, снесут в Харькове. Соответствующее решение утвердили в мэрии. Демонтируют дом по улице Кузнечной, 27, в Основянском районе. Еще два здания разберут частично. Это многоквартирные дома на улице Манченковской, 8 и Владислава Зубенко, 35-б.

Читайте также: Робота получили в подарок харьковские чрезвычайники: что он может (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

09.02.2026
Как восстанавливают многоэтажку на Академика Павлова в Харькове (фото)
05.02.2026
«Люди, говорят, что актуально» — начальник ХОВА о строительстве вблизи фронта
30.01.2026
Харьков восстанавливается: в мэрии показали, какие дома ремонтируют
08.01.2026
Свершилось: бизнесу Харьковщины дадут деньги на восстановление, но есть нюансы
27.12.2025
«Прямой путь к обезлюживанию» — Терехов про Харьков после войны


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На каком этапе восстановление поврежденных домов на Северной Салтовке (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2026 в 13:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на Северной Салтовке продолжается восстановление жилищного фонда, поврежденного в результате вражеских обстрелов.".