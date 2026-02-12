Робота получили в подарок харьковские чрезвычайники: что он может (фото)
Тушить возгорания чрезвычайникам в Харьковской области теперь будет помогать пожарный робот UGV Hecthor II.
Роботом можно управлять дистанционно с безопасного расстояния, одного заряда хватает на 18 часов работы, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Благодаря компактным размерам и высокой маневренности он станет эффективным помощником при ликвидации пожаров в зонах повышенной опасности — в частности там, где существует угроза для жизни спасателей или невозможно безопасно приблизиться к очагу возгорания. С помощью робота пожарные смогут тушить пламя, не подвергая себя риску», — подчеркнули спасатели.
Робот, прицеп для его транспортировки и дополнительное спецоборудование чрезвычайникам передали чешские благотворители Team4Ukraine и Nadační fond pro Ukrajinu (The Weapons to Ukraine Fund) при содействии общественного союза «Центр развития Харьковского пригорода».
Категории: Общество, Харьков
