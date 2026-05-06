Пожар в Харькове: огонь охватил большой дом (фото)

В Харькове продолжают тушить пожар в частном жилом доме, сообщает ГСЧС.

О пожаре в Харькове вечером сообщали соцсети и паблики — Киевский район затянуло густым дымом.

Информацию о пожаре в частном доме сообщили спасателям в 19:28 6 мая. В Киевском районе города, когда приехали спасатели, огонь уже охватил перекрытие, крышу и комнаты здания. Площадь пожара составляла около 200 квадратных метров.

Гасили огонь 6 отделений ГСЧС.

Пока работы по ликвидации еще продолжаются, причины возгорания устанавливают. Предварительно, пострадавших нет.