Пожар в Харькове: огонь охватил большой дом (фото)
В Харькове продолжают тушить пожар в частном жилом доме, сообщает ГСЧС.
О пожаре в Харькове вечером сообщали соцсети и паблики — Киевский район затянуло густым дымом.
Информацию о пожаре в частном доме сообщили спасателям в 19:28 6 мая. В Киевском районе города, когда приехали спасатели, огонь уже охватил перекрытие, крышу и комнаты здания. Площадь пожара составляла около 200 квадратных метров.
Гасили огонь 6 отделений ГСЧС.
Пока работы по ликвидации еще продолжаются, причины возгорания устанавливают. Предварительно, пострадавших нет.
Читайте также: «Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пожар в Харькове: огонь охватил большой дом (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 22:20;