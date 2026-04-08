Российские БпЛА атаковали поселок Великий Бурлук в Харьковской области

Происшествия 17:43   08.04.2026
Оксана Якушко
Российские войска нанесли удар БпЛА по жилым домам в поселке Великий Бурлук Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Под ударом окупантов оказались частные жилые дома по двум адресам. На месте ударов вспыхнули пожары, в результате взрывов повреждены соседние дома. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель громады.

Как сообщала МГ «Объектив», оккупанты применяют новые средства дистанционного минирования территорий населенных пунктов Дергачевщины, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

  Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 17:43;

