Російські БпЛА атакували селище Великий Бурлук на Харківщині
Російські війська завдали удару БпЛА по житлових будинках у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Під ударом окупантів опинилися приватні житлові будинки за двома адресами. На місці ударів спалахнули пожежі, внаслідок вибухів пошкоджені сусідні будинки. На місці події працювали підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, окупанти застосовують нові засоби дистанційного мінування територій населених пунктів Дергачівщини, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, великий бурлук, ГСЧС в Харьковской области, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Російські БпЛА атакували селище Великий Бурлук на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 17:43;