Російські БпЛА атакували селище Великий Бурлук на Харківщині

Події 17:43   08.04.2026
Оксана Якушко
Російські війська завдали удару БпЛА по житлових будинках у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Під ударом окупантів опинилися приватні житлові будинки за двома адресами. На місці ударів спалахнули пожежі, внаслідок вибухів пошкоджені сусідні будинки. На місці події працювали підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, окупанти застосовують нові засоби дистанційного мінування територій населених пунктів Дергачівщини, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

