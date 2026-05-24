Золочівщина переживає удари: росіяни били FPV-дронами та “Молниями”

Події 12:55   24.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив” про наслідки російських атак у громаді. За його даними, ЗС РФ били по населених пунктах FPV-дронами і БпЛА типу “Молния”.

За його інформацією, ворог почав завдавати ударів з 06:30 – тоді протягом години під атакою перебували Лютівка, Завадське та Клинова-Новоселівка.

“Внаслідок атак знищено один приватний будинок, ще три житлові будинки та господарчі споруди зазнали пошкоджень. Обійшлося без постраждалих”, – уточнив Коваленко.

О 10:40 “прилетіло” по Золочеву. Внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки та енергомережі. Інформації щодо постраждалих немає.

Вже об 11:20 окупанти ще раз обстріляли БпЛА «Молния» Золочів. Дрон упав у дворі селищної ради. В результаті пошкоджений трактор, автобус та господарські споруди. Обійшлося без постраждалих, додав Коваленко.

