Скільки АЗС зруйнували окупанти в Харкові та області: цифру назвав Синєгубов

Ворог продовжує гатити по АЗС на Харківщині, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, скільки таких заправок зруйновано в регіоні.

“У нас зруйновано наразі по області, по місту Харків 74 АЗС. Але це по всій області в тому числі. Тому це невелика цифра. Частина з них зруйнована в 2022-му ще році під час окупації, деокупації і все інше. Це всього я маю на увазі”, – сказав Синєгубов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ “Об’єктив”.

Він уточнив, що цією весною та влітку постраждали кілька десятків АЗС.

Нагадаємо, аби убезпечити від російських ударів АЗС, держава має розробити програму підтримки паливного бізнесу, вважає мер Харкова Ігор Терехов. Він підкреслив, що під час тривог працівникам заправок та водіям на прифронтових територіях просто ніде сховатися, тому біля станцій необхідно встановити невеликі мобільні укриття. Окрім захисту життів, мер закликав уряд підставити плече бізнесу фінансово — через пільгове кредитування та страхування воєнних ризиків.