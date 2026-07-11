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Скільки АЗС зруйнували окупанти в Харкові та області: цифру назвав Синєгубов

Оригінально 13:00   11.07.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Скільки АЗС зруйнували окупанти в Харкові та області: цифру назвав Синєгубов Зображення, створене ШІ

Ворог продовжує гатити по АЗС на Харківщині, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, скільки таких заправок зруйновано в регіоні.

“У нас зруйновано наразі по області, по місту Харків 74 АЗС. Але це по всій області в тому числі. Тому це невелика цифра. Частина з них зруйнована в 2022-му ще році під час окупації, деокупації і все інше. Це всього я маю на увазі”, – сказав Синєгубов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ “Об’єктив”.

Він уточнив, що цією весною та влітку постраждали кілька десятків АЗС.

Нагадаємо, аби убезпечити від російських ударів АЗС, держава має розробити програму підтримки паливного бізнесу, вважає мер Харкова Ігор Терехов. Він підкреслив, що під час тривог працівникам заправок та водіям на прифронтових територіях просто ніде сховатися, тому біля станцій необхідно встановити невеликі мобільні укриття. Окрім захисту життів, мер закликав уряд підставити плече бізнесу фінансово — через пільгове кредитування та страхування воєнних ризиків.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 13:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжує гатити по АЗС на Харківщині, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, скільки таких заправок зруйновано в регіоні.".