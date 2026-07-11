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Сколько АЗС разрушили оккупанты в Харькове и области: цифру назвал Синегубов

Оригинально 13:00   11.07.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Сколько АЗС разрушили оккупанты в Харькове и области: цифру назвал Синегубов Изображение, созданное ИИ

Враг продолжает бить по АЗС на Харьковщине, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, сколько таких заправок разрушено в регионе.

«У нас разрушены сейчас по области, по городу Харьков 74 АЗС. Но это по всей области, в том числе. Поэтому это небольшая цифра. Часть из них разрушена в 2022-м еще году во время оккупации, деоккупации и все остальное. Это всего я имею в виду», — сказал Синегубов, отвечая на вопрос корреспондентки МГ «Объектив».

Он уточнил, что этой весной и летом пострадали несколько десятков АЗС.

Напомним, чтобы обезопасить от российских ударов АЗС государство должно разработать программу поддержки топливного бизнеса, считает мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что во время тревог работникам заправок и водителям на прифронтовых территориях просто негде спрятаться, поэтому возле станций необходимо установить небольшие мобильные укрытия. Кроме защиты жизней, мэр призвал правительство подставить плечо бизнеса финансово — через льготное кредитование и страхование военных рисков.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 13:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжает бить по АЗС на Харьковщине, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, сколько таких заправок разрушено в регионе.".