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Спастись негде: Терехов предлагает создать мобильные укрытия возле АЗС

Записано 12:38   10.07.2026
Виктория Яковенко
Спастись негде: Терехов предлагает создать мобильные укрытия возле АЗС Изображение, созданное ИИ

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что из-за целенаправленных атак на АЗС правительство должно принять программу по защите заправок. Он предлагает несколько вариантов.

«Прежде всего, хочу поблагодарить наши АЗС, которые с начала войны очень нас поддерживали и военных, и КП, отдавали нам топливо, чтобы люди могли работать в самых сложных условиях. Сегодня нам нужно, чтобы государство подставило плечо нашим АЗС, чтобы сохранить жизнь работающих там людей, сохранить жизнь людей, которые приехали и заправляют свои автомобили. Нужно разработать и оказать им такую ​​поддержку – небольшие мобильные укрытия, чтобы люди могли спрятаться во время воздушных тревог. Люди понимают, что есть угрозы, но они останавливают работы, а спастись им негде, и нет безопасного места. Конечно, когда страдают наши АЗС, должна быть поддержка, особенно на прифронтовых территориях. Это льготное кредитование, страхование военных рисков – это нужно сделать», – сказал городской голова в эфире нацмарафона .

Он в который раз подчеркнул, что дефицита топлива в Харькове пока нет. По его словам, ситуация в городе стабильная.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 12:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что из-за целенаправленных атак на АЗС правительство должно принять программу по защите заправок. Он предлагает несколько вариантов.".