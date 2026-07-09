Заявление Терехова о «бусификации», предложение о мобильных АЗС — итоги 9 июля

На фоне конфликта во Львове мэр Харькова Игорь Терехов призвал к реформе системы ТЦК. Разбор завалов пятиэтажки в Немышлянском районе завершили накануне. Дважды за вечер среды атаковали одну и ту же АЗС на Алексеевке. Мобильные АЗС — единственное сейчас правильное решение, считает профессор Дмитрий Шиян. В Песочине объявили конкурс на создание логотипа и гимна. МГ «Объектив» напоминает главные новости 9 июля.

Главная тема дня в информпространстве — конфликт между гражданскими и сотрудниками ТЦК во Львове, во время которого разъяренная толпа перевернула служебный автомобиль военных. На инцидент отреагировали топ-чиновники государства. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал подумать, кто завтра будет защищать страну, если сегодня бить своих же военных. Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал конфликт следствием затянувшихся проблем с мобилизацией, а мэр Львова Андрей Садовой — очень плохим явлением. Высказался и мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что события во Львове — это не просто инцидент, а сигнал для незамедлительных решений государства. По словам Терехова, украинцы готовы защищать страну, что Харьков доказывает ежедневно, но власть не может бесконечно закрывать глаза на «бусификацию» и требовать от граждан уважения к государству, когда само государство не гарантирует уважение к правам и достоинству. Мэр подчеркнул: мобилизация должна быть справедливой, с честными ВВК, поэтому необходимо в конце концов реально реформировать ТЦК. Терехов добавил, что подобные уличные стычки — это лучший подарок для российской пропаганды, поэтому власть должна реагировать не наказаниями, а изменением самой системы.

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В облуправлении ГСЧС напомнили: удар частично разрушил крышу, перекрытия и квартиры на верхнем этаже. К разбору завалов привлекали верхолазов, саперов и коммунальные службы. На месте также работали психологи ГСЧС, которые поддержали более 20 горожан в шоковом состоянии. Атака унесла жизни мужчины и женщины. Еще 42 человека пострадали, среди раненых — четверо детей.

Первый удар был около двадцати часов, второй — менее чем через час. Как сообщил мэр Игорь Терехов, в результате первого попадания получил осколочное ранение мужчина. Повторный «прилет» обошелся без пострадавших.

Такое мнение в комментарии МГ «Объектив» высказал профессор экономического университета имени Семена Кузнеца Дмитрий Шиян. Эксперт вспоминает: такой опыт у страны уже был в девяностых, когда топливный рынок только зарождался и водители заправлялись из небольших цистерн прямо у дороги. Теперь эту практику предлагают возродить на новом техническом уровне. Автоцистерны будут постоянно менять локацию, поэтому россияне не смогут их вычислить. По мнению профессора, восстанавливать стационарные станции сейчас бесполезно, так что заправки на колесах — единственный выход. Правда, изменение логистики отразится на кошельках водителей. Чтобы перекрыть дополнительные расходы, сети поднимут цены на топливо ориентировочно на десять процентов, считает эксперт. Однако, по его мнению, это все равно лучше, чем дефицит или появление черного рынка.

Громада объявила открытый конкурс. Подать идеи приглашают всех желающих: от профессиональных дизайнеров и музыкантов до творческой молодежи и просто активных жителей. Работы будут принимать до 26 июля. Для авторов лучших вариантов подготовили денежные премии — от 2 до 5 тысяч гривен. Финальные эскизы и песни вынесут на общественное обсуждение, чтобы жители сами выбрали свои новые символы. Предложения можно направлять на электронную почту поселкового совета с пометкой «Конкурс логотип и гимн».

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